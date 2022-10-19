شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": مشروع الرمال السوداء يعظم الاستفادة من المقدرات الثمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب حماة الوطن، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، لمصنع الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، يؤكد أنه حريص كل الحرص على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضح الحزب أن مشروع الرمال السوداء يعظم الاستفادة من المقدرات الثمينة بالمنطقة والتي تحمل في طياتها العديد من المعادن النفيسة.

وأشار الحزب إلى أن المشروع يعد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وسيكون من أهم العناصر المصرية الحادية للاستثمار، لاسيما أن الافتتاح يتزامن مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي الحكومي.

وأوضح أنه يؤدي لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة، وزيادة فرص العمل، فضلا عن فتح لطريق أمام ساحة كبيرة للتصدير لارتباطها بسوق واسع المجالات في العديد من الصناعات الضخمة ذات الاهمية الاستراتيجية، ما يجعلها فرصة قوية لجلب العملة الصعبة في هذا التوقيت المهم.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي منذ توليه راية قيادة البلاد حرص على وضع أسس لتسهيل وتعزيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة المصرية، وهو ما يظهر جلياً من تطوير البنية التحتية اللازمة للتنمية والاستثمار.