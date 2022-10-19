شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: الدولة مؤمنة أن لدينا ثروة طبيعية كبيرة لابد من استغلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، البعض زعم أن إنشاء البنية التحتية والمشروعات القومية ليس لديها عائد اقتصادى قريب ولكن مشروع الرمال السوداء هو من البنية التحتية والمشروعات القومية التي تم دراستها بدقة ولها عوائد اقتصادية قريبة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الدولة درست وخططت، ومؤمنة أن لدينا ثروة طبيعية كبيرة لابد من استغلالها، وقامت بعمل بنية تحتية ووفرت الكهرباء وكل الخدمات وتم إنشاء مصنع كى يجد الناس منتج حقيقى يتم صناعته وبيعه، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا القطاع الخاص أن يشارك فى الصناعة بمصر.