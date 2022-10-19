شكرا لقرائتكم خبر عن تكفل بدفع مصروفات دراسية لطلاب وطالبات أيتام وغير قادرين ويوم ترفيهى لذوى الهمم وقوافل طبية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة مطروح، حيث ساهمت أمانة التعليم والبحث العلمي بمركز الضبعة، فى دفع المصروفات الدراسية لطلاب وطالبات أيتام وغير قادرين في مدرسة التربية الفكرية، بإدارة الضبعة التعليمية، حيث تم دفع المصروفات لـ273 طالب وطالبة، بإجمالي 13725جنيه.

وفي محافظة المنيا،

قامت أمانات مراكز المنيا، ومطاي، وبندر ملوي، بسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلبة الغير قادرين بقري المراكز التابعة لهم، وذلك يأتي ضمن المبادرة التي يتبناها الحزب لسداد المصروفات للغير القادرين.

كما نظمت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بمركز أبوقرقاص، يوم ترفيهي للأطفال بقرية أبو قرقاص البلد، وذلك بنادي الشهيد بالقرية حيث تم عمل مسابقات للأطفال، وتوزيع الحلويات، وتوفير عدد من الألعاب لهم، وذلك لرسم البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وأسرهم.

كما نظمت أمانة مركز دير مواس، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، في قرية تانوف وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة ، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان .

ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الجيزة،

بدأت أمانة قسم الهرم، تنفيذ خطة تطوير وتحديث مركز شباب نزلة السيسي وإنشاء ملعب خماسي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كما تدخلت أمانة قسم الوراق، لدى رئاسة الحي لحل مشكلة الصرف الصحي بعدد من الشوارع قبل الشروع في رصفها.

كما واصلت أمانة مركز البدرشين، في تلقي شكاوي أهالي قرى المركز والعمل على حلها وتم حل شكوى قرية أبو رجوان بوجود كسر ماسورة مياه رئيسية وتم التنسيق مع مسئولي شركة المياه لحل المشكلة جذريًا.

كما نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، يومًا ترفيهيًا للأطفال بأحد دور الأيتام بالوراق بالتنسيق مع أمانة الحزب بالوراق مع توزيع حلوى المولد والهدايا التذكارية على الأطفال الذين سجلوا فرحتهم الكبيرة واشادتهم بالجهود التي يقوم بها حزب مستقبل وطن.

كما نظمت أمانة ذوى الهمم بقسم الجيزة، احتفالية خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط فرحة كبيرة من الأطفال ومشاركة قوية من قيادات الحزب بقسم الجيزة.

وفى محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية، وتناولت الندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة والمدن الساحلية لمناقشة ظواهرها وتغيرات المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة، في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وخلال الندوة، تم عرض نتائج التغيرات المناخية على البيئة والمدن الساحلية مع اقتراح حلول لهذه القضية.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، قافلة طبية للكشف على المواطنين بمنطقة أبو يوسف بالمسجد الكبير وتم الكشف على عشرات الحالات بالمجان، وذلك بالتعاون مع امانة العلاقات العامة وأمانة المرأة بالقسم.

كما نظمت أمانة قسم العطارين، احتفالية كبرى لتكريم أبطال حرب أكتوبر، البطل المقاتل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي والبطل القبطان علي عبد الخالق عبد الغني سويلم الذي قام بأسر أول طيار إسرائيلي، وتم عرض توثيق مصور لإنجازات الأبطال بحضور أعضاء هيئة المكتب وعدد من المواطنين.

كما استضافت أمانة قسم سيدي جابر، ندوة تحت عنوان "كيف تبدأ مشروعك الصغير".

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، فاعلية دخول الطلبة خلال اليوم الدراسي وذلك بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية وتم توزيع الهدايا علي الطلاب تشجيعا لهم علي بدء يوم دراسي جديد.

وفي محافظة أسوان،

نظمت أمانة المجالس المحلية بمركز دراو، ندوة تثقيفية الخاصة بإعداد كوادر الحزب للمجالس الشعبية المحلية، بمقر الأمانة، وتناولت الندوة، الشكل القانوني لنظام الإدارة المحلية في مصر، ومستويات واعداد وحدات الإدارة المحلية علي مستوي الجمهورية، وفي نهاية الدورة تم تسليم كوادر الحزب كتيب يشمل كافة موضوعات الدورة وشهادات أجتياز الدورة.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانتى التعليم والعمل الجماهيري بالمحافظة، زيارة إلى مدرسة النور للمكفوفين لتقديم مستلزمات دراسية بالمجان، دعما لطلاب المدرسة حيث قام وفدا أمانتي، بتقديم 24 مكتبة برايل كبيرة و70 مكتبة برايل متوسطة و65 عداد حسابي و50 باكو ورق، بقيمة 25 ألف جنيه.

وفي محافظة الفيوم،

تختتم أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء نهائيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب الصالة المغطاة بمدينة دمو الرياضية، بين فريقي (أولاد حليم طامية) و (سنهور سنورس).

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بمركز طنطا، ندوة تثقيفية عن "التغذية العلاجية لصحة أفضل"، واستهدفت الندوة توعية المرأة بكونها جزء أساسى من هذا المجتمع.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمقر مدرسة التربية الفكرية بمدينة "موط"، وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية بمشاركة طلاب المدرسة وكلمات وأشعار عن سيرة الرسول "ص" وتوزيع هدايا على طلاب المدرسة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد، بمقر المدرسة الثانوية التجارية بمدينة "موط"، وتضمنت الندوة عن حرب أكتوبر واستعداد الجيش المصري لهذه المعركة وعوامل النصر وأهمية السلام في بناء الوطن كما تم عرض بعض الفقرات الفنية لقسم الموهوبين عن انتصار أكتوبر المجيدة وكذلك عرض فيلم تسجيلي عن مراحل المعركة.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، قافلة صحية بقرية "تنيدة"، وتضمنت 5 تخصصات طبية مختلفة لأبناء قرية "تنيدة"، وجرى تقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية والفئات الاولي بالرعاية بإجمالي 127 مواطنا في تخصصات " الباطنية – الأنف والأذن والحنجرة – أسنان – نساء".

كما أعلنت أمانة مركز الداخلة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المعصرة وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخله ومستشفى الداخله العام وذلك غدا الخميس، بالوحدة الصحية بقرية المعصرة.

وفي محافظة الأقصر،

وزعت أمانة الحزب بالمحافظة، عددا من عبوات حلوي المولد علي فئات مستحقة، داخل المحافظة، في قري مراكز ومدن القرنة والزينية وطيبة كهدية من الحزب وحرصاً علي إدخال البهجة والسرور علي الفئات المستحقة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قامت أمانة مركز القرنة، بتوزيع هدية الحزب علي عدد من المواطنين بالقرنة، كما قامت أمانة طيبة "الزينية"، بتوزيع هدايا المولد علي عدد من المستحقين وذلك في إطار احتفالات الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة السويس،

نظم أمانة الحزب بالمحافظة، أكبر مبادرة طبية، في منطقة السماد، بمستشفى السماد التحصصى، وذلك لإجراء الكشف الطبي علي المواطنين في تخصصات، "جلدية، والقلب والقسطرة، وجراحة العظام والمفاصل، والجراحة العامة وجراحة الأورام، وباطنه، وأطفال"، وسط حضور نواب السويس بالحزب وأعضاء هيئة المكتب، حيث تم الكشف على 800 مواطن حالة وصرف العلاج بالإضافة إلى عمل تحاليل طبية واشاعات، واستفاد من المبادرة أهالى الاتكة والأدبية والصفا ومساكن الكهرباء والسلام 2.

كما عقدت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء جماهيري مع أهالى منطقة السماد، لبحث عدد من المشاكل للمنطقة، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنوعت طلبات المواطنين ما بين وظائف ومرافق عامة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز ساحل سليم، احتفالية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، بحضور كبير حضره عدد كبير من المواطنين، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وحرصت الأمانة كل عام على الإحتفاء بذكرى مولد أشرف الخلق لتصحيح السلوك والإقتداء بسنته وسيرته العطرة ثم تناولت الحديث عن التحديات التى تواجه الوطن نتيجة الظروف السياسية والعسكرية العالمية وضرورة الوعى بكل مايحاك ضد الوطن والحفاظ عليه خلف القيادة السياسية الحكيمة، كما تم تقديم مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية وسط تفاعل كبير وسعادة بين لحضور، ثم أختتم الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وفي محافظة بورسعيد،

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن إنطلاق مباريات تصفيات دوري مستقبل وطن، لكرة القدم في نسخته الرابعة، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، وتبدأ المباريات على ملعب صالة عادل خيرالله بجوار استاد النادي المصري، في الثامنة من مساء اليوم، ويمثل قسم الشرق فريق عباد الرحمن، قسم المناخ فريق شباب المناخ، قسم الضواحى فريق مدارس السيف، قسم الجنوب فريق المحاسنة، قسم العرب فريق المجد، قسم بورفؤاد ثاني فريق ألفا، قسم الزهور فريق أم خلف، وقسم بورفؤاد أول فريق الكمبراتيف، وأقيمت قرعة التصفيات النهائية في مقر الحزب الرئيسي بنطاق حي الشرق، وبحضور ممثلي الفرق والأقسام.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.