شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يرفض الحديث عن مفاوضات توتنهام للتعاقد معه فى الوقت الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج عن مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام، حيث أكد أنها مباراة صعبة للغاية، خاصة أن الفريقين ينافسان بشدة على صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لضمان التواجد ضمن الفرق المشاركة فى دوري الأبطال خلال فعاليات الموسم القادم، مما يزيد من إثارة المواجهة بين الفريقين.

وتطرق أحد الصحفيين عن سؤاله بطبيعة المفاوضات بينه وبين توتنهام، قبل أن يتولي القيادة الفنية لليونايتد، حيث أكد أنه ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريقين، كما أكد أن الفريق المنافس يمتلك مدربًا جيدًا فى الفترة الحالية وأنه يقدره كثيرًا، فى إشارة إلى المدرب الإيطالي أنجولو كانتي.



وضع الفريقين فى ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي توتنهام المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، خلف كلًا من أرسنال والسيتي، فى حين يحل مانشيتر يونايتد فى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، ولكن من 9 مواجهات فقط.



موعد مباراة المان يونايتد وتوتنهام القادمة

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنهام اليوم الأربعاء، فى الجولة الثانية عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.