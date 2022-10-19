تشكيل فريق عراقي – أوروبي لرفع قدرات الأجهزة الاستخبارية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المستشارية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، وفدا من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، برئاسة القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوربي، اغنا غليفيسكايتي، وبحضور رئيس البعثة الاستشارية الأوربية في العراق، أندرس ويبرغ، وخبراء في مشاريع مكافحة الإرهاب".وناقش اللقاء، "عمل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، واستمرار البرنامج التدريبي الذي أشرفت عليه مستشارية الأمن القومي، على مدى ست سنوات، لتطوير ورفع القدرات الفردية الاستخبارية، فيما يتعلق بالتحليل الاستخباري وتحديد الأولويات".

وأكد الأعرجي، وفق البيان، على "أهمية التعاون مع الاتحاد الأوربي كمنظومة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربا عن استعداد مستشارية الأمن القومي للتعاون وتقديم الدعم والإسناد، لتأمين متطلبات الأجهزة الاستخبارية، من التدريب وتطوير مهارات ضباطها الميدانيين، بما ينسجم مع حقوق الإنسان، وصون الحريات".



وتمخض عن الاجتماع "تشكيل فريقين عن مستشارية الأمن القومي وبعثة الاتحاد الأوربي، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمحاور التدريب وآلية تنفيذ المتطلبات وتحديد المستويات، لوضع خطة عامة من أجل تطوير قدرات الأجهزة الاستخبارية".