شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة: إيران تعتقل 14 أجنبيا على خلفية الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيرانية اعتقلت 14 أجنبيا على خلفية الاضطرابات التي هزت البلاد في الأسابيع الماضية.

وقالت الوكالة إن "التحقيقات تظهر أن مواطنين من 14 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وكان الأفغان الأكثر عددا".

ولم تذكر الوكالة توقيت الاعتقالات، ولم توضح أيضا ما إذا كان من بينهم تسعة أجانب قالت وزارة المخابرات الإيرانية في 30 سبتمبر /أيلول إنهم اعتقلوا لدورهم في الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني، الشابة التي توفيت في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

حشد كبير يستقبل المتسلقة الإيرانية التي تنافست دون حجاب في مطار طهران

واستقبل حشد كبير من الجمهور في مطار طهران المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي التي تُعد "بطلة" في نظر الكثيرين لأنها تنافست في بطولة رياضية في كوريا الجنوبية من دون حجاب يغطي شعرها.

وقد خالفت ركابي البالغة من العمر 33 عامًا قواعد اللباس الصارمة في إيران- لكنها قالت إن حجابها سقط "من غير قصد".

لكن الكثيرين يساورهم الشك حول هذا التبرير الذي قدمته على صفحتها على انستغرام وكررته في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، معتقدين أنها كتبته تحت الإكراه.

وتجتاح إيران حاليًا موجة احتجاجات على القوانين التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب، وعلى المؤسسة الدينية في البلاد.

ويتعين على النساء الإيرانيات تغطية الشعر بالحجاب والذراعين والساقين بملابس فضفاضة. ويتعين أيضًا على المتنافسات في مجالات الرياضة الالتزام بقواعد اللباس عندما يمثلن إيران رسميًا في المنافسات الرياضية في الخارج.

وكانت ركابي قد وصلت إلى طهران قبيل فجر الأربعاء قادمة من كوريا الجنوبية، حيث كانت تشارك في البطولة الآسيوية للتسلق على الحائط.

وكان في استقبالها في المطار أفراد عائلتها، الذين احتضنوها وقدموا لها باقات من الزهور. وكانت ترتدي قبعة بيسبول فوق غطاء للرأس.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المئات من المناصرين لها وهم يصفقون ويهتفون بعبارة "إلناز بطلة" لدى وصولها.

وبثت وسائل إعلام حكومية في إيران في وقت لاحق المقابلة التي أجرتها مع ركابي، والتي كررت فيها التفسير الذي قدمته في منشورها على انستغرام لقيامها بالتسلق دون حجاب.

وقالت: "لقد تم استدعائي فجأة ودون توقع للتنافس بينما كنت في غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنساء".

وأضافت: "كنت مشغولة بارتداء حذائي وتجهيز عدة التسلق ونسيت ارتداء حجابي، الذي كان يتوجب علي ارتداؤه".

وقالت ركابي إنه كانت هناك "بعض ردود الفعل المبالغ بها" على الفيديو الذي يظهرها بلا حجاب، وإنها كانت "تشعر بالإجهاد والتوتر".

وأردفت قائلة: "الحمد لله، عدت إلى إيران سليمة معافاة. وأنا أعتذر للشعب الإيراني عن الارتباك والقلق".

كما نفت الأنباء التي تحدثت عن عدم قدرتها على التواصل مع عائلتها وأصدقائها، وعن مغادرتها سول قبل الموعد المقرر.

وقالت: "ذلك لم يحدث. لقد عدنا إلى إيران في الوقت المحدد بالضبط".