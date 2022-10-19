شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهوري يشيد بافتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الشعب الجمهوري بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصنع الرمال السوداء فى بلطيم على ساحل البحر المتوسط نقلة كبيرة لمشروعات التعدين.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن المشروع سيحقق استفادة هائلة من المعادن الاستراتيجية في التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الحزب أن مصر غنية بالثروات التعدينية والتى لا بد من استخراجها والاستفادة منها فى صناعات تحقق القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصنع الرمال السوداء يمثل فرصة كبيرة لمصر من خلال التعاقد مع الشركات العالمية الكبرى فى تصنيع الطيارات.

وثمن الحزب توفير المشروع فرص عمل وعملة صعبة.