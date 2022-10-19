شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تعليم النواب": مشروع الرمال السوداء مثال للاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع مجمع مصانع الرمال السوداء، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحه، اليوم الأربعاء، في كفر الشيخ، مؤكدة أن المشروع فرصة لجذب المزيد من فرصة الاستثمار الخارجية، وبوابة لعبور الاقتصاد المصري وتحقيق أفضل النتائج على مستوى النهوض بالقطاع الصناعي.

وأضافت "السيد"، في تصريحات لها أن مشروع الرمال السوداء حلم راود المصريين لسنوات طويلة، لتصبح أحد الموارد المستغلة والتي تحقق للدولة قيمة إضافية تضاف إلى جهودها الاقتصادية التي تقوم بها، بعدما كانت موردًا مهملًا وغير مستغل، إلا أن القيادة السياسية قامت بالاستغلال الأمثل له.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ، يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الصناعات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من الصناعات التي كان يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يوفر العملة الصعبة ويزيد حجم الاحتياطي النقدي.

ودعت النائبة صبورة السيد القطاع الخاص والشركات المصرية للاستثمار في مشروعات الثروة المعدنية ومشروع الرمال، وذلك لما تحققه تلك المشروعات من عوائد جيدة لهم وللاقتصاد القومي، مؤكدة أن القيام بافتتاح مشروعات مماثلة سيحقق عوائد غير مسبوقة.