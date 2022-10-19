رئيس مجلس علماء باكستان يثمن دور الأوقاف في الفكر الوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ثمن رئيس مجلس علماء باكستان، حافظ محمد طاهر أشرفي، جهود وزارة الأوقاف في مجال التأليف والترجمة والنشر، مشيدًا إشادة بالغة بالرؤية المتكاملة لوزارة الأوقاف من خلال إصداراتها المتميزة في قضايا التجديد والفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف.

وأشاد خلال لقائه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بالدور العالمي لأكاديمية الأوقاف الدولية، مؤكدًا عزمه على توثيق التعاون بين الوزارة ومجلس علماء باكستان من خلال تدريب عدد من أئمة وعلماء باكستان بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أطلع وزير الأوقاف، رئيس مجلس علماء باكستان، على تجربة الوزارة في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وسعيها الدائم للتواصل الحضاري، من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، مع العمل على نشرها عالميًّا، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بباكستان بتزويد مكتباتها بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، ومنها اللغة الأردية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتيح إصداراتها من المنتخب وغيره عبر موقعها الرسمي إلى جانب النسخ المطبوعة، وذلك تيسيرًا على الراغبين في الاطلاع على الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم.

وتم استعراض دور أكاديمية الأوقاف الدولية في تأهيل الأئمة والدعاة، وأعرب وزير الأوقاف عن استعداد وزارة الأوقاف المصرية لاستضافة بعض شباب علماء دولة باكستان للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.​