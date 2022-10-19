تراس تقبل استقالة وزيرة داخليتها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قبلت رئيسة الوزراء البريطانية ليزا تراس، مساء الأربعاء، استقالة وزيرة داخليتها سويلا بريفرمان، التي تقدمت بها اليوم، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقالت تراس في رسالة قبول استقالة وزيرة داخليتها: "ممتنة لخدمتكم كوزيرة للداخلية، وتميزك في المنصب والتزامك الثابت بالحفاظ على سلامة الشعب البريطاني" مضيفة: "لقد أشرفت على أكبر عملية شرطية احتفالية على الإطلاق، عندما تم نشر آلاف الضباط من القوات في جميع أنحاء المملكة المتحدة لضمان سلامة العائلة المالكة وجميع الذين تجمعوا حدادًا على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية".