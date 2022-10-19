في أول مشاركة له.. الطفل عبدالرحمن يحصد المركز الثاني في الكوميتيه عالميًا - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قدمت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان (في رابعة ابتدائي.. "عبدالرحمن" ابن سوهاج يحصد المركز الثاني عالميًا في الكوميتيه: رفعت علم مصر").

قال عبدالرحمن محمد إسماعيل، ابن قرية الحريدية بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، إنه منذ حوالي ثلاث سنوات وهو يمارس لعبة الكاراتيه "الكوميتيه"، وحصل على خمسة أحزمة في اللعبة آخرها الحزام البني.

وأضاف أنه بعد فوزه في المسابقة التي أقيمت بدولة تركيا أيام 14 و15 و16 من أكتوبر الجاري، رفع علم مصر، موضحًا أنه حصل على الميدالية الفضية وشهادة تقدير وتيشيرت البطولة.

وقال محمد إسماعيل، معلم لغة إنجليزية، والد الطفل الفائز، إن نجله يشارك للمرة الأولى في بطولات ومسابقات دولية، مضيفًا أنه سعيد بفوز نجله وتمثيله جمهورية مصر العربية ورفعه علم مصر بعد انتهاء البطولة.

وأوضح أنه كان رفقة نجله في دولة تركيا، وأنهما وصلا مساء أمس الثلاثاء إلى منزل الأسرة بعد مشاركة نجله في المسابقة، لافتًا أنه فوجئ بأبناء قريته يستقبلونهما بالطبل البلدي والمزمار على محطة سكة حديد المراغة، مؤكدًا أنه سيعمل على مشاركة نجله بقوة في مسابقات وبطولات دولية وعالمية أخرى، متمنيًا له الحصول على المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية.

وأشار إلى أن نجله الآخر "يوسف" يمارس لعبة الكوميتيه أيضًا، وأنه سيُعده للمشاركة في بطولات ومسابقات دولية خلال العام المقبل، لافتًا إلى مشاركة نجليه في العديد من المسابقات المحلية سواء على مستوى الجمهورية أو المحافظة أو المركز.