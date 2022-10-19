السعودية ترحب بتراجع أستراليا عن اعترافها بشأن القدس

رحبت الرياض، اليوم، بإعلان أستراليا تراجعها عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المملكة تتطلع إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيانها «التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته».

والإثنين، تراجعت أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها «تؤكد من جديد موقف أستراليا السابق والطويل الأمد بأن القدس مسألة مرتبطة الوضع النهائي، وينبغي حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني».