السعودية ترحب بتراجع أستراليا عن اعترافها بشأن القدس

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيانها «التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته».
والإثنين، تراجعت أستراليا عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إنها «تؤكد من جديد موقف أستراليا السابق والطويل الأمد بأن القدس مسألة مرتبطة الوضع النهائي، وينبغي حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني».
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