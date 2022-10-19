انت الان تتابع خبر صلاح يتأهب لتحطيم رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن صلاح يملك في رصيده 69 هدفا سلجها لصالح ليفربول على أرضه، بالتساوي مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

وفي حال تسجيل صلاح لهدف في مباراة اليوم ضد وست هام، سيصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في أنفيلد، بعد روبي فاولر (85 هدفا).

