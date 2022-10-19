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صلاح يتأهب لتحطيم رقم قياسي جديد

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن صلاح يملك في رصيده 69 هدفا سلجها لصالح على أرضه، بالتساوي مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.

وفي حال تسجيل صلاح لهدف في مباراة اليوم ضد وست هام، سيصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في أنفيلد، بعد روبي فاولر (85 هدفا).


جدير بالذكر، أن صلاح تجاوز أرقام جيرارد، سواء من ناحية أكثرية التسجيل بقميص ليفربول في حقبة البريميرليج، أو في .
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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