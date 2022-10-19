انت الان تتابع خبر رغم نتائج الشركات الإيجابية.. تباين في أداء مؤشرات "وول ستريت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت النتائج التي حققتها "نتفليكس" قد فاقت التوقعات، إذ كانت منصة البث الرقمي الرائدة تأمل في استعادة مليون مشترك في الربع الثالث من السنة الجارية، لكن عدد المنضمين الجدد إليها خلال الصيف وصل فعليا إلى 2.4 مليون، ما يشكل إنجازا لها بعدما فقدت 1.2 مليون مشترك في الربع الأول.وبحلول الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 60.72 نقطة، أو بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30584.52 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 8.81 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3712.45 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بمقدار 32.36 نقطة أو بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى 10733.05 نقطة.

