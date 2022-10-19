انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تحذر من "ابادة جماعية" في دولة افريقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف، إن "العالم لا يولي اهتماما كافيا"، مشدداً على أن "المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيغراي".

وأضاف المسؤول الأممي المتحدر من ذلك الإقليم أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب".



وحث "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق"، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.