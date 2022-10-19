شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بإسكان النواب: مشروع الرمال السوداء يوفر احتياجات السوق وتجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طه الناظر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحه، اليوم، فى كفر الشيخ، مؤكدًا أن المشروع يدعم النمو الاقتصادى يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بالقطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعى من خلال استخلاص المعادن من تلك الرمال السوداء.

وأضاف "الناظر"، فى تصريحات له، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع عوائد كبيرة وغير مسبوقة على جميع المستويات سواء الاقتصادية، من خلال توفير العملة الصعبة، أو من خلال توفير فرص عمل ورفع معدلات التشغيل، فضلًا عن كونه مورد لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استغلال الرمال السوداء يوفر احتياجات السوق المحلى، وعدم اللجوء للاستيراد من الخارج فيما يخص العديد من الصناعات، مضيفًا بأن ذلك سوف يعمل على زيادة معدلات الدخل القومى وتحقيق مردود اقتصادى كبيرة فى هذا التوقيت الصعبة على اقتصادات العالم أجمع.

وأوضح النائب طه الناظر أن مجمع مصانع الرمال السوداء، يفتح بابًا جديدًا للصادرات المصرية، كما سيعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بجهود القيادة السياسية للارتقاء بالاقتصاد المصرى من خلال المشروعات القومية التى تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، كى يظل اقتصادنا قادرنًا على امتصاص الصدمات الخارجية.