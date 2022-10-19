شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مؤيد اللامى برئاسة اتحاد الصحفيين العرب.. وميرى الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين، برئاسة اتحاد الصحفيين العرب، وخالد ميرى بمنصب الأمين العام، وحاتم زكريا بمنصب الأمين المالى.

أسفرت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى أجريت اليوم، الأربعاء، على هامش المؤتمر العام الرابع عشر عن فوز مؤيد اللامى وحاتم زكريا وخالد ميرى وعبد الله البقالى وعدنان الراشد.

كما فاز بعضوية الأمانة العامة كلا من عبد الله الجحلان وأميرة محمد وراشد نبيل و محمد الحمادى و عابى فارح و عبد الله حدى والصادق الرزيقى ومحمد شبيطة وموسى بهلى ويوسف القصيفى.

يذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذي يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمي نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، وعبدالوهاب الزغيلات لرئاسة لجنة الحريات للمرة الرابعة علي التوالي.

وقال عبدالوهاب الزغيلات، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنهم سوف يعملون من خلال لجنة الحريات علي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لدعم الحريات الصحفية من خلال استراتجية لدعم الصحفيين والوقوف علي آخر المستجدات التي تواجه الصحفيين في كل الأقطار العربية.