شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول قافلة شاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإطلاقه العديد من المبادرات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء؛ أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي تأتي تحت شعار(ستر وعافية) وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

تضم القافلة العديد من التخصصات المختلفة لتشمل بداخلها القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، وكذا توزيع المستلزمات الدراسية للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا فضلا عن قوافل توعوية، يأتي ذلك بشكل مجاني بالكامل للمواطنين.

يأتي ذلك بمشاركة عددٍ من كيانات التحالف الوطني وأعضاءه؛ حيث يتم تنفيذ القافلة بمشاركة كل من مؤسسة العربي للتنمية مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بهية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة أبو العينين وجمعية الدكتور مصطفى محمود وجمعية الأورمان ومؤسسة كير مصر والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وبمشاركة جامعة سوهاج، وبدعم من محافظة سوهاج من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.