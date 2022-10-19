الاتحاد الأوروبي: لدينا أدلّة كافية لمعاقبة إيران بسبب الطائرات المسيّرة المستخدمة من روسيا في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد جمع «أدلة كافية» تشير إلى أنه يزوّد روسيا طائرات مسيّرة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، كما قالت ناطقة باسم الكتلة الأربعاء.

وأوضحت نبيلة مصرالي الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس (الأوروبي) لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي».