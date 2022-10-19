انت الان تتابع خبر بالوثائق.. امتعاض من عمليات نقل "مجهولة الأسباب" تطال موظفي الخطوط الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر هؤلاء، في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، كريم كاظم، الذي يعتبر اليد اليمنى لوزير النقل ناصر الشبلي، قام بنقل مجاميع من قسم حماية الطائرات إلى أقسام وشركات أخرى".وبينوا، أن "هذا الأجراء لم يتم الإفصاح عن أهدافه وغاياته".