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تعادلان في افتتاح الجولة الثالثة من ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة الأولى التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي بين ناديي الكرخ والنجف تعادلا سلبيا من دون اهداف.

اما المباراة الثانية التي جرت على ارض ملعب الشعب الدولي بين ناديي الحدود ونفط الوسط انتهت أيضا بالتعادل السلبي من دون اهداف.


وستجري في وقت لاحق ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من ممتاز الكرة لهذا اليوم بين الزوراء وزاخو، ودهوك والنفط، والقوة الجوية وكربلاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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