انت الان تتابع خبر تعادلان في افتتاح الجولة الثالثة من ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة الأولى التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي بين ناديي الكرخ والنجف تعادلا سلبيا من دون اهداف.

اما المباراة الثانية التي جرت على ارض ملعب الشعب الدولي بين ناديي الحدود ونفط الوسط انتهت أيضا بالتعادل السلبي من دون اهداف.



وستجري في وقت لاحق ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من ممتاز الكرة لهذا اليوم بين الزوراء وزاخو، ودهوك والنفط، والقوة الجوية وكربلاء.