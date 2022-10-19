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التضخم في كندا يرتفع بأكثر من المتوقع.. هذه نسبته

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، أن "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6.9 بالمئة في ايلول على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات تبلغ 6.7 بالمئة".

وعقب الإعلان عن هذه البيانات، فإن الأسواق تسعر حاليا بنسبة 60 بالمئة أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس".


وسيؤدي ذلك إلى رفع سعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة إلى 4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.

وكان محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، قال في شهر اب الماضي، إن "التضخم في كندا ربما وصل إلى مستوى الذروة، لكنه سيظل مرتفعا لبعض الوقت".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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