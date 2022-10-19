شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"دفاع النواب": مصنع الرمال السوداء يعكس جدية الدولة فى توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصنع الرمال السوداء الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين الصناعة وزيادات الصادرات المصرية للخارج.

وأضاف السادات، فى بيان له اليوم: "خاصة وأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم، وبمثابة إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وفتح آفاق استثمارية جديدة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام".

وأوضح السادات، أن افتتاح مصنع الرمال السوداء سيجعل مصر فى مقدمة الدول المصدرة للتيتنايوم الأسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، إضافة إلي إنه دخل فى صناعات البويات والورق والجلود، والسيراميك والادوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، ما يسهم فى توفير ملايين الدولارات المستخدمة فى استيراد هذه المواد من الخارج.