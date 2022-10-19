شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اللامى وزكريا وميرى بعضوية الأمانة العامة لـ"الصحفيين العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى أجريت اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العلمى الرابع عشر عن فوز مؤيد اللامى وحاتم زكريا وخالد ميرى و عبد الله البقالى و عدنان الراشد.

كما فاز بعضوية الأمانة العامة كلا من عبد الله الجحلان وأميرة محمد وراشد نبيل و محمد الحمادى و عابى فارح و عبد الله حدى والصادق الرزيقى ومحمد شبيطة وموسى بهلى ويوسف القصيفى.

يذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذي يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمي نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، و عبدالوهاب الزغيلات لرئاسة لجنة الحريات للمرة الرابعة علي التوالي .

وقال عبدالوهاب الزغيلات، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنهم سوف يعملون من خلال لجنة الحريات علي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لدعم الحريات الصحفية من خلال استراتجية لدعم الصحفيين والوقوف علي آخر المستجدات التي تواجه الصحفيين في كل الأقطار العربية.