شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشيد بافتتاح الرئيس السيسى لمصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمدينة كفر الشيخ، معتبرًا إياه إنجازًا جديدًا في مجال الصناعة، ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، ويساهم في توطين عدد كبير من الصناعات القائمة على المعادن، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "مطر" في تصريحات صحفية، أن استخراج المعادن من الرمال السوداء يساعد في إيقاف نزيف العملة الصعبة، ويضع مصر في مصاف الدول المصدرة لمنتجات المعادن، مما يعمل على دفع عجلة الاقتصاد المصرى.

واعتبر "مطر" أن المشروع هو استمرار لسلسة المشروعات القومية التي نفذتها مصر مؤخرًا، خصوصًا وأن هذا المصنع هو الأحدث من نوعه في العالم ويستخدم تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد افتتح اليوم مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، ضمن خطوات حثيثة وجادة اتخذتها مصر فى سبيل تطوير قطاعها التعدينى ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي.