شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان النواب": الرئيس السيسى يفتح آفاقا جديدة لاستثمارات ذات عوائد هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب عماد سعد حمودة، أن افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، هو بمثابة قفزة إيجابية في ملف توطين الصناعات النوعية الدقيقة ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العوائد الاقتصادية التي تستند على تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وأكد حمودة على أن هناك اهتمام رئاسي كبير بتعزيز الاستفادة من ثروات الدولة المصرية ووضعها على خريطة الدول المتقدمة صناعيا وتجاريا واقتصاديا على مستوى العالم، وهو ما بات يتحقق على أرض الواقع في المرحلة الحالية.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن يساهم مصنع الرمال السوداء في إنعاش الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص عمل وزيادة حجم المعروض من المنتجات في السوق المحلي، بما يثبت جدارة الرؤية الثاقبة التي يملكها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض والارتقاء بمقدرات الدولة المصرية.

وأشار النائب عماد سعد حمودة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم افتتاح أحدث الحلقات في سلسلة المشروعات القوميه الكبرى التي تستهدف بالأساس استغلال الموارد الطبيعيه للبلاد، وتدشين مصانع تعد هي الأحدث من نوعها على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين.

اعتبر حمودة أن مشروع الرمال السوداء ياتي ليكون بمثابة رسالة على قوة وقدرة الدولة المصرية التي تخطط وتبدل الجهد الوفير من أجل فتح آفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.