شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى "نائب التنسيقية" يلتقى وزير التنمية المحلية.. ويناقش مشاكل "منشأة القناطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وناقشت اللجنة، بمشاركة النائب أحمد رمزي، العديد من الملفات والقضايا مع وزير التنمية المحلية، ومنها الأسواق الشعبية وتحويلها إلى عصرية والمواقف العمومية ومشكلة القمامة في المحافظات، بالإضافة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء ونموذج "10".

وتطرق "رمزي" في لقائه مع وزير التنمية المحلية إلى مشاكل دائرة منشأة القناطر، داعيًا إلى سرعة الانتهاء من طريق المناشي - الخطاطبة، وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ محطة تنقية المياه وأسواق المواشي غير الرسمية، ومتابعة عمل رؤساء المدن والوحدات المحلية.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف "حياة كريمة" فى منشأة القناطر، طالب النائب أحمد رمزي وزير التنمية المحلية باستدعاء المتخصصين في مجالات الصحة والتضامن الاجتماعي للتشاور حول المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المركز.