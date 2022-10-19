شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "دفاع النواب": مصنع الرمال السوداء يبرهن أن أحلام المصريين تتحول لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، يبرهن على أن أحلام المصريين تتحول إلى حقيقة وواقع ملموس فى عهد الرئيس السيسى، وأن الدولة المصرية ماضية فى خطوات الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية لدفع الاقتصاد المصرى وعجلة التنمية لتحقيق قفزات وإنجازات كبيرة تحقق هدف الجمهورية الجديدة، واستراتيجية 2030.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن إنشاء هذا المصنع الذى يعتبر الأحدث من نوعه فى العالم، حيث يعتمد على تكنولوجيا متقدمة فى مجال التعدين، سيكون نقلة كبيرة تجاه تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التى تستخدم في الصناعات الدقيقة لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة.

وتابع وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، لقد اعتاد الشعب المصرى منذ أن تولى الرئيس السيسى مقاليد الأمور، أن يرى ويشاهد بعينيه وعلى الطبيعة إنجازات إنشائية واقتصادية وتنموية ومشروعات عملاقة، كان يراها فقط فى الدول الكبرى، وأصبحنا الأن نراها فى مصر بفضل الله ثم وجود قيادة واعية وحكيمة وتعشق تراب هذا البلد ويعمل ليل نهار لتحقيق مصر الجديدة القوية القادرة المستقرة ذات الثقل الإقليمي والدولى، لافتا إلى أن المشروع سيدر دخلا كبيرا لمصر من العملة الصعبة، كما أنه سيوفر الكثير من المعادن التى كانت الدولة تستوردها مرعمة، مما سيوفر الكثير من العملة الصعبة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ لتحقيق حلم المصريين الذى طال أكثر من 90 عاما، مؤكدا أن الدولة المصرية ليس أمامها وقت لإضاعته، قائلا: "نشجع العمل فى مشروع الرمال السوداء.. علشان مفيش وقت أو فرصة نضيعها.. ومش ينفع نقول ماشى بقى إن شاء الله نبقى نفكر.. مفيش نفكر.. الحمد لله رب العالمين.. مش اول مرة اسمع الموضوع ده.. ده موضوع متابعة بدقة شديدة.. دى فلوس بنحطها ونأمل أنها تجيب لنا حاجة.. وبنعمل ده جنب جنب ده يقوم البلد تطلع لقدام".

وتحتوى هذه الرمال حسب الدراسات على معادن ذات أهمية اقتصادية كبرى تدخل فى العديد من الصناعات، من أبرزها معدن الألمنيت عالى الجودة الذى يستخدم فى صناعة البويات، ومعدن الزركون الذى يستخدم فى صناعة السيراميك وقوالب المفاعلات النووية، والصواريخ الباليستية، والجارنيت الذى يستخدم فى صناعة فلاتر المياه والصنفرة، والماجنتيت الذى يستخدم فى صناعة الحديد الإسفنجى وتغليف أنابيب البترول، بالإضافة إلى معدن المونازيت المشع، وهو مصدر إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية التى تعتمد أغلبها على الإلكترونيات، كما أنه مصدر للحصول على اليورانيوم الذى يصلح كوقود نووى من الممكن الاستفادة منه فى المشروع النووى القادم، أما من حيث الوظيفة فهى تحمى الشواطئ من الغرق.