مبارزة بالمناجل في وصلة هزار.. شاب يذبح ابن عمه بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، حقيقة العثور على شاب مذبوحًا، ومصاب بجروح باليدين وملقى وسط الأراضى الزراعية بمنطقة المسلات بقرية قصر رشوان بمركز طامية .

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز طامية، بالعثور على جثة شاب يدعى محمد رمضان 19 عاما – مذبوحا وبه العديد من الإصابات بشرايين يديه.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد حسن عبد السلام رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن القتيل ابن عم القاتل، حيث كانا يقومان بوصلة من المزح والهزار بالمناجل التى تشبه المبارزة بالسيوف، إلا أن المنجل اختل من يد القاتل وسكن فى رقبة القتيل، حيث وقع غارقا فى دمائه جثة هامدة، حاول ابن العم إخفاء معالم الجريمة بوضع بقايا الذرة فوقه وفر هاربا.

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الى أعترف بارتكابه الواقعة بغرض الهزار حيث كانا يقومان بمبازة بعضهما بالمناجل مثلما يفعل الفرسان، لكنه أخطأ تقدير ضربة المنجل فسكنت فى رقبة أبن عمه، فقررت نيابة طامية التحفظ على المتهم والمنجل المستخدم فى ارتكاب الجريمة .