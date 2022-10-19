ڤاليو تستحوذ على حصة في تطبيق "كيوي" لحلول الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة فاليو لخدمات الشراء والتقسيط، استحواذها على حصة أقلية في الشركة الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "كيوي" وفقا لبيان اليوم الأربعاء.

وكيوي هو أول تطبيق دفع اجتماعي للشباب في مصر لتسهيل اندماج غير المتعاملين مع البنوك لتحقيق الشمول المالي، ويتيح لهم إمكانية سداد واستلام الأموال إلكترونيًا بكل سهولة.

ومن بين المساهمين أيضا في الشركة الناشئة، المجموعة المالية هيرمس _ اي في جي هيرمس للتكنولوجيا المالية _ تنمية للتمويل متناهي الصغر.

قالت حبيبة نجيب رئيس قطاع الاستراتيجية والتوسع السوقي بشركة «ڤاليو» إن الاستثمار في تطبيق «كيوي» يأتي في إطار استراتيجية الشركة نحو تعزيز باقة الخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الشركة وذلك عبر توفير المزيد من الحلول الابتكارية للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتعد عملية الاستحواذ هي الاستثمار الأول لتطبيق «كيوي» خلال العام الجاري، كما يخطط لجمع الأموال من خلال جولات تمويل أولية على مدار الأشهر المقبلة.