احتفالا بـ30 عاما علاقات مع مصر.. بيلاروسيا تهدي مكتبة الإسكندرية مجموعة من "الكتب المنمنمة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أهدت مكتبة بيلاروسيا الوطنية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الكتب المنمنمة "صغيرة الحجم مكتوبة بخط دقيق" إلى مكتبة الإسكندرية في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا.

جاء ذلك في زيارة أجراها سفير بيلاروسيا في مصر سيرجي تيرنتييف، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، لمكتبة الإسكندرية استقبلهم خلالها الدكتور أحمد زايد؛ مدير المكتبة.

ضم الوفد الدبلوماسي الزائر كل من "إيجور فريجو"؛ قنصل بيلاروسيا في مصر، و"تاتيانا فيليمونوفا"؛ رئيسة نقابة العمال البيلاروسية.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إن هذا الإهداء يأتي أيضًا في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية البيلاروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وممتدة وتشمل عدة مجالات كالتجارة والثقافة والتعليم.

وأعرب زايد عن سعادته لاستقبال الإهداء الذي اعتبره إنجازًا مهمًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن الإهداء المقدم لمكتبة الإسكندرية يتسم بالثراء والتنوع، وأعرب عن أمله في أن يكون بداية لمزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين.

من جانبه، قال السفير سيرجي تيرنتييف إنه يسعد بتقديم هذا الإهداء لمكتبة الإسكندرية، خاصة مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية البيلاروسية، مؤكدًا أن الشعب المصري معروف بحبه للعلم والمعرفة وتقدير الكتاب.

وشدد على أن هذه الاحتفالية لها أهمية كبيرة، حيث ستكون بداية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا، كما أنها فرصة للتعريف بثقافة البلدين بشكل أعمق.

وفي كلمتها، قالت تاتيانا فيليمونوفا؛ رئيسة نقابة العمال البيلاروسية: "إن العلاقات الثقافية بين مصر وبيلاروسيا قوية جدًا، ونحن سعداء بأن مكتبة الإسكندرية قبلت هذا الإهداء، آملين أن يتعرف المصريين على الثقافة البيلاروسية من خلال هذه الكتب".

وأشارت إلى وجود بعض الكتب باللغة العربية ضمن الإهداء، مؤكدة أنهم يكنون احترامًا كبيرًا للثقافة المصرية والعربية.