شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصنع الرمال قيمة مضافة للمنتج المصرى ويجعل مصر رائدة فى الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر حزب الجيل فى بيان أصدره أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لمصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ إنجازاً جديداً في مجال الصناعة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى، ويصنع قيمة مضافة للمنتج المصرى، ويوفر الكثير من المعادن التى كانت تستوردها الدولة من الخارج وهو ما يوقف استنزاف العملة الصعبة، بل سيجلب عملة أجنبية لتصدير هذه المعادن إلى الخارج.

وأشار « حزب الجيل » إلى أن هذه المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل إلمنيت وزيركون وجارنت وروتايل وماجنتيت تتواجد فى الرمال السوداء التي تتوافر دائما عند مصبات الأنهار، مؤكدًا أن استخلاص هذه المعادن الاقتصادية من الرمال أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا، سيساهم في تعظيم القيمة المضافة لها من خلال تحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري للامام.

واعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن هذا المشروع فى مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، نموذج حى لتطبيق البحث العلمى وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويجسد العلاقة بين هيئة المواد النووية والشركة الخاصة بالرمال السوداء، حيث تم استكشافه عبر الطائرات لمادة المعادن السوداء على ساحل مصر، وتم وضع دراسة جدوى بالتعاون مع كبرى مراكز البحث فى العالم.

وحيا «الشهابى» الرئيس السيسى على قراره بإنشاء الشركة لاستخلاص تلك المعادن من الرمال السوداء وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومي وأضاف أن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فى مدينة البرلس هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم بإستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر أضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى انشئت مؤخراً فى البلاد التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن مصر بافتتاح هذا المصنع اليوم ستصبح رائدة في صناعة الرمال السوداء على مستوى العالم.

وأشاد بدعوة الرئيس القطاع الخاص والمستثمرين إلى المساهمة والاستثمار فى هذه المشروعات التى تعظم القيمة المضافة من الرمال السوداء فى ضوء حجم الاحتياطى الكبير وكذلك الطلب المتزايد عليه .وهو ما يؤكد الأهمية التى يوليها الرئيس والدولة إلى القطاع الخاص وشراكته للحكومة .