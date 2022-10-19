شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الشعب الجمهورى: مصنع الرمال السوداء خطوة على طريق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمزة الزمر، أمين حزب الشعب الجمهورى بالوراق، إن أن افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خطوة مهمة على طريق التنمية الذى بدأته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات، متابعا: "الإرادة السياسية لديها حرص على تعظيم الاستفادة من ثروات الدولة المصرية، وخلال العصور السابقة عانى هذا المشروع العظيم من الإهمال والتهميش والإرادة الحالية لها دور عظيم في خروجه للنور بعد هذه السنوات من الإهمال والتهميش".

وأوضح الزمر، أن المصنع سيكون نقلة كبيرة تجاه تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التى تستخدم في الصناعات الدقيقة مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة، وأن الاستثمارات في الرمال السوداء تتخطى المليار جنيه ، والدولة بذلت مجهود كبير من أجل تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال على الأنظمة الحديثة.

وأشار أمين حزب الشعب الجمهورى، إلى أن الرمال السوداء أحد الكنوز الطبيعية التى تمتلكها مصر، ومصر تمتلك ما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيز مرتفع بدءً من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وأن قيمة الاحتياطي المصري من الرمال السوداء يصل إلى 200 مليار متر مكعب كأكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم، وأن العائد السنوى من كل موقع على حدة يصل إلى 200 مليون دولار.