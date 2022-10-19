شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "مستقبل وطن": مجمع الرمال السوداء "قيمة مضافة" لمقدرات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل المضي قدما في مسيرة البناء والتنمية بإرادة سياسية واعية، واستشراف حقيقي للمستقبل.

وأضاف في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية لازالت تفيض على أبنائها بالخيرات، التي تبشر بدعم الصناعة والاستثمار وترفع معدلات النمو الاقتصادي، وأن مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يأتي كـ"قيمة مضافة" لمقدرات الدولة، في ظل سياق عالمي حافل بالتحديات الاقتصادية والسياسية.

وأوضح رشاد، أن مجمع مصانع الرمال السوداء يعد إنجازا جديدا، يضاف لقائمة طويلة من المشروعات الوطنية العملاقة، وتحديدا على صعيد الصناعات الاستراتيجية الهامة، وأن تحقق الحلم الرئاسى بخصوص الرمال السوداء، يأتي تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع الرمال السوداء يبشر بإشراقة أمل جديدة ستغطي كافة ربوع الدولة المصرية، وتعمل على تسريع وتيرة التنمية الصناعية فيها، وأن حضور الرئيس السيسي لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، هو بمثابة "تشريف"، و "تكليف" لكافة الجهات الوطنية على الانطلاق في هذا المشروع، وتحقيق أقصى استفادة بما لدينا من موارد غنية.

وأعرب رشاد عن تفاؤله بالمردود الاقتصادي الهائل المتوقع، من استخراج المعادن الاقتصادية النفيسة، خاصة في ظل ماتملكه الرمال السوداء من خصائص تجعلها ركيزة أساسية لمجالات صناعية عديدة ومن بينها صناعة السيراميك، والخزف والدهانات، وهياكل الطائرات والسيارات، بخلاف الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتنوعة.

واختتم رشاد بتأكيده على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما ما يضرب المثل في الاهتمام بثروات مصر الطبيعية، وكيفية تحويلها إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاسثمار، وأن ذلك يعكس وعي حقيقي بمقدرات الدولة المصرية، وإرادة وعزم لا يلين نحو الاستغلال الأمثل لتلك المقدرات بما يحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة.