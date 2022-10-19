شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أبناء مصر: الرمال السوداء من أكبر المشروعات على مستوى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن افتتاح مصنع الرمال السوداء اليوم الأربعاء، خطوة لتعزيز الاستفادة من الموارد وثروات الدولة المصرية، كما يُعد نقلة كبيرة لمشروعات التعدين، وسيحقق استفادة هائلة من المعادن الاستراتيجية فى التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف بركات، أن هذا المشروع من أكبر المشروعات محليا وعلى مستوى الوطن العربى، ويمكن تكراره فى أماكن أخرى واعدة، وكذلك يفيد فى اكتساب الخبرات الوطنية والاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات أخرى، مؤكدا أنه سيفتح آفاق جديدة للاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة بكل إصرار وثبات رغم ما تواجهه من تحديات فرضتها الظروف العالمية.

وأشار بركات إلى أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواجه التحديات بالإنجازات في جميع المجالات، ومصنع الرمال السوداء سيحقق لمصر ملايين الدولارات، وسيصنع قيمة مضافة للمنتج المصرى، لأنه سيوفر الكثير من المعادن التى كانت تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج وهو ما سيوقف استنزاف العملة الصعبة، إضافة لجلب العملة الصعبة.

وتابع: "هذا المشروع نموذج حى لتطبيق البحث العلمي وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويجسد العلاقة بين هيئة المواد النووية والشركة الخاصة بالرمال السوداء، حيث تم استكشافه عبر الطائرات لمادة المعادن السوداء على ساحل مصر، وتم وضع دراسة جدوى بالتعاون مع كبرى مراكز البحث فى العالم".