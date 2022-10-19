شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية "المصرى الديمقراطى": مصنع الرمال السوداء خطوة نحو الاستفادة من موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود سامى عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بالبرلس بكفر الشيخ يدل على أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وخطوة هامة نحو تطوير وتنمية الصناعة، من خلال الاهتمام بالتصنيع، موضحا أن الصناعة هي أحد العناصر الهامة لنهضة الأمم.

وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توجه الدولة للاستفادة من الموارد الطبيعية وتصنيعها يساعد فى زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق الدولة صادرات بـ100 مليار دولار .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الاحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.