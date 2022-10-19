شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: افتتاح مصنع الرمال السوداء يساهم فى توطين الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن افتتاح مصنع الرمال السوداء يعكس الإرادة السياسية الجادة فى دعم الصناعة الوطنية والمنتج المصرى ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية ومحط أنظار المستثمرين من مختلف الدول.

وأضاف وهدان، أن افتتاح مصنع الرمال السوداء يعزز ويساهم بقوة من حسن استغلال ثروات الدولة المصرية بالصورة والشكل الأمثل وتوطين الصناعات المختلفة ذات الأهمية القصوى فى القطاع الصناعى، متابعا:" خلال السنوات الأخيرة تم الإعلان العديد من الاكتشافات فى القطاعات المختلفة وكان للغاز والصناعة النصيب الأكبر.

وأكد وهدان، أن الرمال السوداء كنز من كنوز الدولة المصرية التى ظلت مهملة لعصور طويلة، وسيكون للمصنع الجديد دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالى فهو إضافة للاقتصاد القومي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن استخلاص هذه المعادن الاقتصادية من الرمال أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا، سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة لها من خلال تحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية، مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصري.