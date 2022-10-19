المؤتمر: افتتاح مصنع الرمال السوداء إنجازا جديدا يضاف للدولة المصرية

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى تواجه التحديات بالإنجازات فى جميع المجالات وافتتاح الرئيس مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات الأخرى للدولة المصرية تحت قيادة فخامته مشيرا إلى أن قرار إنشاء الشركة يؤكد وعى القيادة السياسية التى تدرك تحديات المرحلة ولا تدخر جهدا فى دعم الاقتصاد المصرى للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعا.

وأضاف المشروع نموذج حى لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء وافتتاح المصنع اليوم بمثابة حجر الأساس لمشروع قومى يحمل بين طياته الخير الوفير لمصر واقتصادها بشكل عام لما تمثله هذه الرمال من أهمية وما تحتويه من عشرات العناصر المعدنية التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة كما أنه سيحقق لمصر ملايين الدولارات بجانب توفير الكثير من المعادن التى كانت تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج وهو ما سيوقف استنزاف العملة الصعبة.

وأكد فرحات، أن مشروع الرمال السوداء واحدا من أهم المشروعات القومية فى مصر التى كانت مجرد أحلام على مدار العديد من العقود الماضية، ولكنها اليوم تحولت إلى واقع ملموس على يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بعد البدء فى عمليات الفصل والتكريك للرمال السوداء التى ستدر دخلا كبيرا على مصر مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على تنوع الاقتصاد المصرى وإختلاف مصادره لتتخذ مصر مكانا بين كبريات الدول الصناعية خلال الفترة المقبلة.