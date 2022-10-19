الحرب تشتعل .. المدفعية الكورية الشمالية تطلق 250 قذيفة تجاه سواحل كوريا الجنوبية

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت كوريا الشمالية 250 قذيفة مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سيول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي، وفق ما أوردت "رويترز".

تحذير شديد

وفي وقت لاحق، أكدت كوريا الشمالية أن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سيول، ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحا والساعة 5:22 مساء بالتوقيت المحلي.

الطلقات التحذيرية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مئات القذائف المدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية.

ويأتي ذلك في أعقاب وابل مما وصفته بيونغ يانغ بـ"الطلقات التحذيرية" الثلاثاء ردا على التدريبات العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.

وتجري كوريا الشمالية تجارب على الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، بإطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى، ومئات من قذائف المدفعية بالقرب من الحدود المدججة بالسلاح بين الكوريتين الجمعة.

واتهمت سول في بيان نشرته وسائل إعلام كوريا شمالية، بالبدء باستفزازات يمكن أن تؤدي إلى تضخم التوتر العسكري.