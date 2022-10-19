شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: نحن في وقت لابد فيه من السياسه وحوار وطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن هناك حالة من الاطمئنان من جانب الجميع بشأن الوجود السياسى، حيث إن الدولة المصرية لها عذرها بشأن التداعيات الأمنية وما شهدناه من معارك حربية ضد الإرهاب، إلى جانب أن الفترة الحالية القيادة السياسة تعيد قواعد الدول المصرية بثابتها وقوتها من جديد.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، خلال الحلقات النقاشية المقامة في مقر الحزب، أن الفترة الحالية تشهد أمن واستقرار، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا للحوار الوطني، وبالتالي سيكون هناك جلوس لجميع الأطراف ووضع قواعد للعمل الوطنية.

ولفت "بركات" إلى أن نتيجة ما تم إرساله لمجلس أمناء الحوار الوطني تلخص في 19 قضية، وبالتالي تم عمل مجلس إداري ومقرين لإدارة كيفية المناقشة في هذه القضايا، وأيضًا كيف ننتج عنها أولويات وقواعد وقوانين العمل الوطني، من أجل تنفيذها في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح "مدحت" أن الدولة المصرية من عام 1976 لم يكن بها عملًا سياسيًا، ولذلك يتم التحدث في السلبيات والتصرفات التي تحدث بشكل خاطئ أثناء جلسات الحوار الوطني، مبينًا أن هذه القضايا المنوطة بالحوار الوطني تستهدف عدة محاور سواء كانت اقتصادية أو سياسية او أجتماعية، وبالتالي نحن في وقت لابد فيه من السياسه وحوار وطني