شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الوفد: مصنع الرمال السوداء نقلة كبيرة تجاه تعظيم الاستفادة من ثرواتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، خطوة مهمة على طريق التنمية الذى بدأته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات، مؤكدا أن هذا المصنع سيكون نقلة كبيرة تجاه تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء التى تستخدم في الصناعات الدقيقة مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال "الجندى" إن الدولة بدأت إجراءات استغلال الرمال السوداء من خلال إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من تلك الرمال مع مراعاة الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية المتبعة عالميا لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتقدمه، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق بين الشركة المصرية للرمال السوداء وشركة قطاع خاص لإنشاء مصنع الرمال السوداء لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ لما لتلك الرمال من جدوى اقتصادية عالية باعتبارها ثروة قومية معدنية نادرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمارات في الرمال السوداء تتخطى المليار جنيه ، لافتا إلى وجود موقعين للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسي التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فدانا، أما الثاني بشمال الطريق الدولي غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فدانا ، لافتا إلى أن الدولة بذلت مجهود كبير من أجل تدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال على الأنظمة الحديثة.

وشدد "الجندى" على أهمية هذا المشروع القومي تقليل فاتورة استيراد المعادن التى تدخل في العديد من الصناعات التى تمتاز بها مصر مثل السيراميك والرخام من خلال إنتاجها محليا، بالإضافة إلى وجود فائض يسمح لها بالتصدير، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي ضخم يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الرمال الجافة، وهو ما يضمن تشغيل المصنع لمدة 150 عاما، وأن العائد وفقا للدراسات التى أجريت على الرمال السوداء يقارب 200 مليون دولار سنويا فى محافظة كفر الشيخ وحدها.