شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": افتتاح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء تعظيم للاستفادة من موارد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ هو إنجاز جديد في مجال الصناعة والمجال الاقتصادي وتم العمل فيه في صمت حتى تمت الاستعدادات النهائية والانتهاء منه، ويعد خطوة مهمة تحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى.

وأضاف عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرمال السوداء أحد الكنوز والثروات التى قررت مصر استغلالها والاستفادة منها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومي وتوجد في المنطقة الشاطئية بين رشيد ودمياط، وهى رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون، تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوى على نسبة من المعادن الاقتصادية (إلمنيت – زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت) وهي معادن غنية يتم الاستفادة منها، وتعد أحد المصادر حيث يتم تصديرها كمصدر للنقد الأجنبي.

وأضاف عوض الله، أن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، من مدينة البرلس هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

وأشاد عوض الله بتصريحات الرئيس اليوم بأن مصر ستصبح رائدة في صناعة الرمال السوداء خلال افتتاح أول مصنع للرمال السوداء، وأن مصر ستكون رائدة هذه الصناعة على مستوى العالم.

وأشار عوض الله إلى تحركات الرئيس السيسي في كافة المجالات من أجل دعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على كل دول العالم ومن بينها مصر.

وأشاد عوض الله ببدء تحرك الأتوبيسات الكهربائية للعمل بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر التغيرات المناخية coo27 لتصبح مدينة شرم الشيخ مدينة نظيفة بيئية وتصل نسبة الانبعاثات الكربونية بها صفر وهو إنجاز كبير في ظل الاستعدادات الضخمة التي تتم لخروج المؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها وتاريخها.