شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش الحساب الختامى لموازنة وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الاجتماع الثانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة توصيات الحساب الختامى للموازنة العامة لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه.

وخلال الاجتماع أعلن مصطفي سالم وكيل اللجنة عن إرسال خطاب لوزير الإسكان ذكر فيه أنه رغم مخاطبة وزارة المالية للإسكان بملاحظات مجلس النواب عن الحساب الختامى ورغم إخطار مجلس النواب للوزارة بعقد اجتماع بتاريخ 19 أكتوبر2022 لم تتمكن اللجنة من المناقشة في العديد من الملاحظات نظرا لغياب المسئولين عن هذه الأعمال.

وخلال الاجتماع تساءلت اللجنة عن عدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب بسداد قسط البنك الدنماركى لعدم كفاية الاعتمادات، ورد وليد كمال رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للمياه أنه تم سداد القسط مؤخرا.

وفي سياق متصل، أكد طارق فرج نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب أن هناك 134 قرية جارى تنفيذ شبكات الصرف الصحى فيها بمحافظة أسيوط.