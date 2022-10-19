شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد راضى: مصنع الرمال السوداء خطوة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى عضو مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ، سيكون له العديد من النتائج على القطاع الصناعي خاصة الصناعات سالفة الذكر، وخطوة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات التي تنتظرها الدولة من الصناعة الوطنية، متابعا: "مصر بها كنز كبير لا يقدر بمال ويعد إحدى الثروات المعدنية الواعدة، ألا وهو الكنز الأسود أو الرمال السوداء؛ كنز قديم تبوح به السواحل المصرية المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط في المناطق الواقعة بين رشيد إلى العريش بطول 400 كيلومتر، والتي تنتشر في 11 موقعًا بتركيزات اقتصادية مرتفعة واليوم القيادة السياسية منحت هذا المشروع قٌبلة الحياة".

وأشار "راضى" في تصريحات خاصة، إلى أن الرمال السوداء تدخل فى صناعات عدة، وإلقاء القيادة السياسية على هذا الملف الهام التي عانى لعصور كبيرة من الإهمال بعكس الاهتمام بها، خاصة وأنها تدخل في صناعات مثل البويات والألوان الطبيعية، وأنشطة عديدة جدا مثل التعدين وصناعة الأدوية وهياكل السيارات والإلكترونيات وأجهزة دقيقة وأجهزة رصد وهى تدخل فى آلاف الصناعات.