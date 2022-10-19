شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، التصويت فى انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى تعقد على هامش المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده الاتحاد، فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويذكر أن المؤتمر العام الرابع عشر للصحفيين العرب الذى يعقد بالقاهرة، انتخب الهاشمى نويرة بالإجماع مستشارا للاتحاد، وعبد الوهاب الزغيلات رئيسا للجنة الحريات للمرة الرابعة على التوالى.

وقال عبد الوهاب الزغيلات، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم نظرا لجملة التحديات التي تواجه العالم العربي، مضيفا أنهم سوف يعملون من خلال لجنة الحريات علي اتخاذ سلسلة من الاجراءات لدعم الحريات الصحفية من خلال استراتجية لدعم الصحفيين والوقوف علي آخر المستجدات التي تواجه الصحفيين في كل الأقطار العربية.