شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حزب مستقبل وطن: مصنع الرمال السوداء سيحقق ملايين الدولارات للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصنع الرمال السوداء اليوم بكفر الشيخ، ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصناعى ودعم الصناعة الوطنية وإلقاء الضوء على كافة الملفات والموضوعات والقضايا التي عانت لعصور طويلة من الإهمال، خاصة وأن هذه الرمال كنز من كنوز الدولة المصرية.

وأضاف سلطان، أن هذا المصنع يُضاف إلى إنجازات القيادة السياسية، خاصة وأن هذا المشروع يهدف لتعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة، وسيفتح آفاقا جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة بكل إصرار وثبات رغم ما تواجهه من تحديات فرضتها الظروف العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرمال السوداء ستحقق لمصر ملايين الدولارات، وسيضيف قيمة مضافة للمنتج المصرى، لأنه سيوفر الكثير من المعادن التى كانت تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج وهو ما سيوقف استنزاف العملة الصعبة، بل أنه سيفتخ الطريق أمام تصدير هذه المعادن وجلب العملة الصعبة.