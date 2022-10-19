"وفد الغربية" يناقش خطة عمل الفترة المقبلة.. ويثمن دور الحوار الوطنى.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية برئاسة المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أولى اللقاءات الجماهيرية لاستطلاع آراء جموع الوفديين فيما يختص بالخطة والاستراتيجية العامة للجنة، وللجان الفرعية خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة الآراء والمقترحات التى تخدم الحزب.

كما تم خلال اللقاء الجماهير الموسع مع أعضاء "بيت الأمة" بالغربية والذى عقد بإحدى القاعات العامة بمدينة طنطا بحضور عدد من قيادات الحزب التاريخية ونوابه الحاليين والسابقين أبرزهم النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ، والنائبة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، ومصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى السابق، ود. محمد خليفه عضو مجلس النواب السابق، الاستماع لآراء الوفديين بشأن خطة العمل المقبلة لتعزيز دور الحزب فى الشارع المصرى وأهم الملفات والقضايا التى سيتناولها "الحوار الوطني".

وفى كلمته أكد المهندس حازم الجندى، رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية، أن الحوار الوطنى هو مستقبل مصر، مثمنًا جهود مجلس أمناء الحوار، فى الإعداد والتحضير الجيد لانطلاق فعالياته، لافتًا أن زيارات لجان الحوار الوطنى للمحافظات المختلفة تأتى معززة وداعمة لفكرة الحوار المجتمعى والاستماع إلى نبض المواطن الحقيقى فى الشارع.

وقال المهندس حازم الجندى، رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية: "لشرف عظيم أن أجلس على تلك المنصة الوفدية مترأسا لأحد أهم اللجان لحزب الوفد بالمحافظات، وأن أجلس فى ذات المكان التاريخى الذى تولاه قيم وقامات وفدية عظيمة أثرت مكانها وقامت بمسئوليتها ودورها التاريخى، وخلد التاريخ أسمائهم جميعا جزاء لما قدموه من فكر وجهد وتضحيات للدفاع عن الوطن".

وتعهد رئيس اللجنة، أن يعود بيت الأمة قبلة لكافة المصريين عامة ومواطنى محافظة الغربية بوجه خاص كما كان دائمًا، وبذل كل جهد بمعاونة جميع أعضاء المكتب التنفيذى ليكون الوفد على قدر ثقة المجتمع وثقة جموع الوفديين، وليكون وفد الغربية نموذجا يحتذى به فى ربوع مصر.

وخلال الاجتماع استعرض "الجندي" استراتيجية عمل اللجنة العامة المقترحة، كما استمع الحضور لكافة مرشحى الغربية للهيئة العليا والسكرتارية الوفدية والذين استعرضوا برامجهم الانتخابية.

كما أعلن الجندى، دعمه الكامل لجميع مرشحى الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية من أبناء الغربية، وقال:" دائمًا ما تكون انتخابات الوفد مثالا يحتذى به فى الديمقراطية وحب الوطن"، وأثنى كافه الحضور على اللقاء الجماهيرى معتبرين اياه بداية حقيقية لعودة وفد الغربية إلى مكانته مرة أخرى فى الشارع المصرى بعد غياب كبير لسنوات.