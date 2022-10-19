شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"مستقبل وطن": مصنع الرمال السوداء إنجاز كبير للصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها الدولة المصرية، يُعد إنجازا جديدا يضاف للدولة المصرية فى عهد القيادة السياسية.

وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذا المشروع يعد إنجازا فى مجال الصناعة والمجال الاقتصادى، وسيوفر العديد من فرص العمل لشباب مصر، خاصة وأن الرمال السوداء أحد الكنوز والثروات التى قررت مصر استغلالها والاستفادة منها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومى وتوجد في المنطقة الشاطئية بين رشيد ودمياط، وهى رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون، تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوى على نسبة من المعادن الاقتصادية (إلمنيت – زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت) وهي معادن غنية يتم الاستفادة منها وتعد احد المصادر حيث يتم تصديرها كمصدر للنقد الأجنبي.

وأكدت رشاد، أن هذا المصنع سيكون من أبرز الأسباب التي تجعل مصر رائدة في صناعة الرمال السوداء، وأن تحركات الرئيس السيسي في كافة المجالات من أجل دعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على كل دول العالم ومن بينها مصر، وهذا المشروع يعتبر نموذج حى لتطبيق البحث العلمي وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويجسد العلاقة بين هيئة المواد النووية والشركة الخاصة بالرمال السوداء.