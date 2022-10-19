شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استغلال العدالة الناجزة فى إقامة دعوى طرد من العين المؤجرة.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للتخلص من طول أمد التقاضى.. كيفية إقامة دعوى طرد لمستأجر ممتنع عن السداد"، استعرض خلال حكما قضائيا عملية استغلال العدالة الناجزة في قضايا الإيجارات والطرد والإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة من خلال إقامة دعوتين واحدة مستقلة بالطرد والأخرى للأجرة المتأخرة، وصدور الأحكام فى غضون 3 أشهر فقط، وإليكم التفاصيل كاملة:

للتخلص من طول أمد التقاضى.. كيفية إقامة دعوى طرد لمستأجر ممتنع عن السداد.. إقامة دعوتين واحدة مستقلة بالطرد والأخرى للأجرة المتأخرة.. وصدور الأحكام فى غضون 3 أشهر فقط



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