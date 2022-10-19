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خطة "النواب" تجتمع اليوم لمتابعة توصيات الحساب الختامى للتعليم العالى

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أسيوط – والمستشفيات الجامعية بأسيوط.

 

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

ويناقش الاجتماع تنفيذ توصيات وملاحظات اللجنة بتقريرها العام عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة التنمية المحلية هذا بالإضافة لمناقشة قرض البنك الدولي بشأن قرض تنمية الصعيد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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